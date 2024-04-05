Богота. Осорио остановила Тодони и сыграет против двукратной чемпионки в 1/4 финала

На турнире WTA 250 в Колумбии завершились матчи второго круга

Богота, Колумбия • 1-7 апреля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Татьяна Мария (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мари Боузкова (Чехия, 1) — Хейли Баптист (США) 6:3, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия, 7) — Франческа Джонс (Великобритания) 6:7(4), 6:4, 6:2

Камила Осорио (Колумбия, 6) — Анка Тодони (Румыния) 7:6(4), 6:4

Татьяна Мария (Германия, 2) — Хулия Риэра (Аргентина) 2:6, 6:0, 6:2

Мари Боузкова проведёт второй четвертьфинал в этом году. В январе она сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Окленде. За место в полуфинале чешка будет бороться с Лаурой Зигемунд, которую дважды обыгрывала на хардовых турнирах в 2022 и 2023 годах.

Камила Осорио четвёртый раз подряд сыграет в четвертьфинале домашнего турнира и попробует в третий раз выйти в полуфинал. Колумбийка, которая выигрывала здесь титул четыре года назад встретится с чемпионкой двух предыдущих розыгрышей Татьяной Марией. В январе немка победила колумбийскую теннисистку в первом круге Australian Open.

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