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Футбол

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря»: реакция игроков на итог матча «Эдмонтон» — «Флорида»

Тренер «Флориды» объяснил замену Бобровского в четвертом матче финала

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря»: реакция игроков на итог матча «Эдмонтон» — «Флорида»

Сергей Бобровский в матче против «Эдмонтона». Фото USA Today Sports «Ойлерз» продлили серию с «Пантерз».

В ночь на 16 июня «Эдмонтон» на своем льду одержал разгромную победу над «Флоридой» (8:1) в четвертом матче финала плей-офф НХЛ. «Нефтяники» сократили отставание в серии до 1-3.

Главной звездой встречи стал нападающий хозяев Коннор Макдэвид, который набрал 4 (1+3) очка. Результативная передача канадца на защитника Дарнелла Нерса в начале второго периода привела к смене вратаря у «Флориды». Россиянина Сергея Бобровского заменили на Энтони Столарса при счете 1:5.

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря»: реакция игроков на итог матча «Эдмонтон» — «Флорида»

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После матча хоккеисты «Ойлерз» не скрывали радости. Во время общения с прессой Макдэвид говорил об отсутствии паники внутри команды при счете в серии 0-3 перед четвертым матчем финала.

«Нам нужна была эта победа, — сказал Макдэвид. — Здорово, что мы сможем продержаться в финале еще пару дней и отправиться во Флориду. Собираемся сделать то же самое, что сегодня. Ребята чувствовали, что нас прорвет, и нужно было найти путь к воротам, и сегодня это удалось. Постараемся это повторить в следующем матче. Мы спокойно готовились к игре и не паниковали. Давления тоже никакого не было. Просто нужно найти способ победить в пятом матче и отталкиваться от этого. Здорово, что Дарнелл забил, так как ему пришлось пройти через многое. Этот гол пойдет ему на пользу».

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря»: реакция игроков на итог матча «Эдмонтон» — «Флорида»

Фото USA Today Sports

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман считает, что его команде помогает неудачный опыт прошлого сезона-2022/23. Тогда «Ойлерз» в 1/2 финала Запада уступили будущему чемпиону — «Вегасу» (2-4).

«Удивительно, что может случиться, если ты не победишь себя, — приводит слова Хаймана пресс-служба НХЛ. — Это одна из лучших команд, против которых мы когда-либо играли. Они не прощают ошибок. Я думаю, что нам помогает опыт прошлогоднего плей-офф. Думаю, что если мы сможем оказывать давление, ограничить ошибки и бережно относиться к владению шайбой, то у нас будут хорошие шансы в дальнейшем».

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после поражения своей команды призвал сделать выводы и готовиться в пятой встрече в Санрайзе.

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря»: реакция игроков на итог матча «Эдмонтон» — «Флорида»

Интрига финала жива. За счет чего «Эдмонтон» разорвал «Флориду» 8:1 и сможет ли спасти серию?

«[После такого поражения] вы просто исправляете свою игру и возвращаетесь в бой, — цитирует тренера пресс-служба НХЛ. — Расскажу вам одно клише: мы приехали в Эдмонтон за одной победой — и мы получили что хотели. Сегодня мы проиграли. Бобровский получил небольшую передышку. Мы принимаем поражение. Нас ждет пятый матч».

57-летний канадский специалист также объяснил замену Бобровского во втором периоде. 35-летний россиянин отразил всего 11 бросков из 16.

«Бобровский получил небольшую передышку, — сказал Морис. — Он очень много играл. Пять пропущенных голов — это, наверное, лимит для Боба. Знаете, вратарь редко становится тем, кто делает разницу. Если вы хотите отыграться, для этого что-то должно происходить на другом конце площадки».

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря»: реакция игроков на итог матча «Эдмонтон» — «Флорида»

Фото USA Today Sports

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, который завершил встречу с показателем полезности «-3», похвалил соперника за невероятную игру и посоветовал не винить голкиперов в пропущенных шайбах.

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря, — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ. — Мы не были вместе единой командой, как в предыдущих играх, и да, соперник летал по всему льду, и нужно отдать им должное — они провели невероятную игру. Самое главное, чем они известны, — это их стремительная игра и мастерство. Все звенья с первого по четвертое выглядели невероятно здорово. Сегодня вечером они были потрясающими, а мы не смогли им ответить».

Одноклубник Ткачука форвард Александр Барков надеется, что его команда извлечет уроки из поражения.

«Либо ты побеждаешь, либо учишься, и я думаю, что мы многому научились в этой игре, — сказал Барков в интервью клубной пресс-службе. — «Флорида» сегодня сыграла не так хорошо, как хотелось. Теперь предстоит выяснить, что можно сделать лучше. Это не первый раз, когда мы проигрываем в плей-офф. Неважно, с каким счетом вы проиграете, например, 1:2 или 1:8, или вы выиграете 2:1 или 8:1. Это засчитывается как одна победа.

Есть много вещей, которые можно сделать намного лучше. У «Эдмонтона» было слишком много голевых моментов. Все, что нам нужно сделать, — это просто восстановиться и думать о следующем матче».

Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли-2024 пройдет в ночь на 19 июня в 03:00 по московскому времени в Санрайзе.

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