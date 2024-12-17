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Футбол

Известны трансферные планы Барселоны на зимнее окно

Какая будет трансферная политика команды?

Известны трансферные планы Барселоны на зимнее окно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

    • "Барселона" решила отказаться от активной трансферной деятельности во время зимнего перерыва.

    Вместо этого клуб сосредоточится на внутренних вопросах и подготовке ко второй половине сезона, в частности, связанных с регистрацией новых игроков и продлением контрактов со своими футболистами.

    Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Ханси Флика имеют 38 очков по итогам 18 матчей.

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    www.ua-football.com

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