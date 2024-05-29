«Я изменился кардинально». Судаков рассказал об ожиданиях от Евро-2024

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Георгий Судаков, полузащитник «Шахтера» и сборной Украины, поделился своими ожиданиями от Евро-2024.

"Я изменился кардинально: если тогда поехал просто как человек для ротации, то сейчас уже еду в роли основного футболиста. Сам от себя ожидаю какого-то высокого уровня игры. И от сборной следует ожидать высокого уровня. Но нельзя говорить о каком-то конкретном результате.

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Когда едешь на такой турнир, то тебе не нужна отдельная мотивация. Сейчас наша страна находится в такой ситуации, что каждая игра за сборную — вообще нет смысла о чем-то говорить. Когда ты надеваешь футболку сборной — это уже невероятные эмоции и невероятная мотивация".