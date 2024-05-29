Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи (слева)

Новоиспеченный британский чемпион мира WBC в бриджервейте (до 101,605 кг) Лоуренс Околи (20-1, 15 КО) вызвал обладателя всех поясов в хевивейте Александра Усика (22-0, 14 KO) на бой.

Околи рассказал о том, что собирается посетить в эти выходные турнир 5 v 5 с участием Даниеля Дюбуа против Филипа Хрговича и Деонтея Уайлдера против Чжана Чжилея.

«Я поеду туда не только как болельщик, но и как разведчик, там много лучших супертяжеловесов. В дивизионе сейчас есть несколько боев, которые можно провести.

Обязательно ли драться за пояс? Не особенно, но всегда лучше, если на кону будет стоять пояс. Уайлдер был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC и захочет боксировать за пояс WBC.

Я думаю, почему бы и нет, дело еще и в весе. Уайлдер имеет показатели бриджервейта, как и Усик. Если Усик решит, что хочет стать чемпионом мира в трех весовых категориях, то у него есть такая возможность.

Я чувствую, что все остальные в Британии уже получили свой шанс. Я хочу пойти и проверить Усика. Он потрясающий, очень талантливый, но у меня есть качества, с которыми ему давно не приходилось боксировать, например скорость. Я буду рад этому, если он хочет стать чемпионом мира в трех весовых категориях, давайте сделаем это», – сказал Околи.

Отметим, что в победном бою с Фьюри вес Усика составлял 101,4 кг. Реванш запланирован на декабрь.

Ранее Дерек Чисора сообщил, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри собирается сменить весовую категорию.

sport.ua