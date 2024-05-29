Гаэль Монфис: «Сыграть на Олимпиаде на кортах Ролан Гаррос? Скрещиваю пальцы, я почти достиг этой цели»

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над Тьяго Зайботом Вилдом в Париже и свои шансы выступить на олимпийском турнире на домашних кортах

О самочувствии и эмоциях после матча

«Сейчас мне лучше, намного лучше. Честно говоря, я чувствовал себя хорошо, чтобы играть в Лионе, но, к сожалению, заболел. Я проиграл первый раунд в Мадриде, первый в Риме, поэтому я очень много работал. Я много работал физически и чувствовал себя хорошо, но заболел. Как только я узнал, что смогу играть, с того момента я знал, что могу выступать. Я не знал, смогу ли играть хорошо, но я знал, что смогу выступать. Матч я начал прекрасно. Я чувствовал себя хорошо. В какой-то момент я допустил две или три ошибки на ударах, и мой соперник включился. Сам он тогда ошибался меньше. У меня были возможности, которые мне не удалось реализовать, но я думаю, что сегодня я был очень спокоен. Даже в начале третьего сета я не очень хорошо подавал и бил с лету, но я двигался дальше, потому что с самочувствием все было в порядке. Я чувствовал, что играю хорошо. Затем мне нужно было найти правильный ритм, и мне удалось это сделать».

О возможности сыграть на Олимпиаде на кортах Ролан Гаррос

«Это было бы невероятной привилегией. Тогда это были бы мои пятые Олимпийские игры, четвертые, на которых я бы сыграл, потому что в Лондоне я получил травму. Я не думаю, что есть так много игроков, которые участвовали в пяти Олимпийских играх. Это очень много. Но я получил травму в Лондоне, поэтому, по сути, я бы играл только на четвертой своей Олимпиаде. Олимпийские игры не проводились во Франции уже 100 лет, так что это возможность столетия. Сыграть на Ролан Гаррос в матчах 3-сетового формата — это тоже что-то. Это совсем другое. Это было бы действительно здорово. Но прежде всего, вы должны помнить, как я говорил о своем участии раньше… Тогда только для того, чтобы поставить перед собой цель. А теперь я уже почти достиг ее, так что сейчас я просто скрещиваю пальцы».

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