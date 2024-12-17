«Он должен это использовать». Хаттон назвал ключевое в реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира из Британии Рикки Хаттон поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Тайсон должен использовать свое преимущество в габаритах и размах рук. Это влияет на результат реванша. Он это не использовал мае и позволил меньшему боксеру диктовать свои условия на ринге. И еще в его углу должен быть один голос, а не несколько», – сказал Хаттон.
Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.
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sport.ua