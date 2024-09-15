Украинский боксер продолжил победную серию

14 сентября в городе Винники Львовской области состоялся вечер бокса, организованный новой промоутерской компанией KO Promotions.

В главном поединке вечера украинский боксер хевивейта Александр Грыцив (8-0, 6 КО) одержал победу над чешским боксером Адамом Колариком (7-7, 7 КО).

Украинец уверенно начал бой, но в 4-м раунде Грыцив получил травму левой руки, что несколько ограничило его активность в ринге. Несмотря на это, украинский боксер сумел довести бой до конца и победить соперника единодушным решением судей после полных 8 раундов.

sport.ua