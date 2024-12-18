«Пусть собирает свои осколки». Фьюри сделал заявление перед боем с Усиком

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21 декабря Александр Усик (22–0, 14 КО) проведет реванш в супертяжелом весе – его соперником станет Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО, Англия).

Накануне поединка британский боксер прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры после боя с украинцем:

«Я уверен, что в следующем году состоится третий поединок с Усиком. В суботу я собираюсь победить Александра, уверен в этом. И тогда нам придется провести третий бой, чтобы все окончательно решить.

Бой с Джошуа? Нет, он сейчас разбит в дребезги. Сначала пусть соберет свои осколки после поражения в последнем бою. Все, что меня интересует – два раза встретиться с Усиком. Один раз – в ближайшую субботу, второй – в следующем году», – заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что президент WBC Ukraine считает, что организаторам выгоднее победа британского боксера.

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