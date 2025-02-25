Электрик проиграл Шакуру, но доволен: «Теперь могу бросить работу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джош Пэдли

Легковес Джош Пэдли, который в Великобритании работает электриком, в субботу вышел на титульный бой против Шакура Стивенсона, заменив заболевшего соперника за несколько дней до поединка.

Пэдли проиграл, но рад, что гонорар за бой теперь позволит ему не работать электриком.

«К счастью, теперь я могу бросить работу электриком и сосредоточиться на боксе. И я благодарен, что мне дали такую возможность. Мне сказали о бое за четыре дня, и если бы у меня был тренировочный лагерь, то я мог бы выступить лучше».

«Хотел приехать туда и сотворить красивую историю, но не получилось. Конечно, Шакур на несколько уровней лучше меня, но я горжусь собой», – сказал Пэдли.

sport.ua