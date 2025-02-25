Вольфф: Я не освистывал Хорнера

В эфире Sky Sport News руководитель команды Mercedes Тото Вольфф удивился предположению, что он был в числе тех, кто освистывал Кристиана Хорнера на церемонии презентации раскраски машин в Лондоне…

Тото Вольфф: «Нет, я не освистывал Хорнера. Там было 15 000 человек, которые это делали. Мне незачем было свистеть. И, кстати, мне не показалось, что Макса освистали.

Не стоит принижать столь яркое событие только потому, что один человек, справедливо или несправедливо, был освистан, когда говорил свою речь. Мы увидели великолепное шоу. Отличные зрители, эффектная презентация машин – это задает новый формат на ближайшие годы и заслуживает самой позитивной оценки».

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