Боттас: Лучшим я считаю совет, который дал Мика Хаккинен

В своё время, несколько лет назад, мы цитировали Мику Хаккинена, двукратного чемпиона мира, который давал советы Валттери Боттасу, чьей карьерой он в то время занимался. Но среди них не было того совета, о котором финский гонщик Sauber рассказал сейчас, назвав его самым полезным.

«Лучшим я считаю совет, который мне дал Мика Хаккинен, а его я с детства считал своим героем, – рассказал Валттери. – Как-то раз, увидев, что я в несколько расстроенных чувствах, он сказал мне вот что: "Тебе надо пойти прогуляться по лесу".

Я удивился и даже переспросил: Что? Прогуляться по лесу?

– Да, – повторил Мика. – Просто иди в лес и погуляй там. Попробуй.

Я попробовал и понял, что это действительно сработало! Когда ты один на один с природой, твоё сознание как-то перестраивается, а все стрессы отступают. И это было здорово! Совет простой, но если ты испытываешь сильные стрессы – отправляйся в леса».

Судя по тому, что в последние годы Валттери увлекается велоспортом и при этом предпочитает гонять по гравийным, а часто лесным дорожкам, он следует давнему совету Мики достаточно регулярно. Понятно, что машина Sauber от этого не станет быстрее, но, видимо, общение с природой помогает переносить спортивные неудачи.

Источник