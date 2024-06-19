Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд назвал трех сильнейших хевивейтеров, с которыми он дрался. Эвандер отметил Джорджа Формана, Леннокса Льюиса и Риддика Боу.

«Из всех с кем я дрался, я бы сказал, что Джордж Форман был самым сильным боксером. А за ним Леннокс Льюис и Риддик Боу. Я мог оттолкнуть кого угодно, это не было проблемой. Но я не мог оттолкнуть Джорджа. Надо было его обойти», – сказал Холифилд.

Холифилд провел один бой с Форманом и победил решением судей.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua