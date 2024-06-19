Бирмингем. Коччаретто победила действующую чемпионку, «лаки лузер» Доулхайд отыграла матчболы на пути во второй круг

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Великобритании

Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 1) 6:3, 6:3

Слован Стивенс (США, WC) — Юань Юэ (Китай) 6:3, 6:3

Диана Шнайдер (-) — Амелия Раецки (Веикобритания, Q) 7:5, 6:3

Мари Боузкова (Чехия, 8) — Хезер Уотсон (Великобритания, WC) 3:6, 6:4, 7:5

Ангелина Калинина (Украина) — Кэти Бултер (Великобритания, 4) 6:3 (отказ)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Клара Бюрель (Франция) 6:3, 6:4

Кэролайн Доулхайд (США, LL) — Каролина Плишкова (Чехия) 2:6, 6:3, 7:6(5)

Элизе Мертенс (Бельгия, 5) — Каролин Возняцки (Дания, WC) 6:4, 6:1

Лейла Фернандес (Канада, 6) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:1, 6:1

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Камила Осорио (Колумбия, Q) 6:4, 1:6, 6:3

Айла Томлянович (Австралия, SR) — Анна Блинкова (-) 6:2, 6:1

Чжу Линь (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния, 3) 7:6(2), 6:2

Анастасия Потапова (-, 7) — Элина Аванесян (-, Q) 6:4, 6:4

Лучия Брондзетти (Италия) — Магдалена Френх (Польша) 2:6, 6:3, 6:4

Гарриэт Дарт (Великобритания, WC) — Моюка Утидзима (Япония, Q) 6:3, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) 6:1, 7:6(5)

Элизабетта Коччаретто (№44 WTA) записала в свой актив четвёртую в карьере победу над представительницей топ-20 рейтинга. Предыдущие три итальянка одержала грунтовом турнире Grand Slam Ролан Гаррос, в том числе две в этом году.

Мари Боузкова отыгралась со счётом 5:2 в польщу Хезер Уотсон в третьем сете.

Кэролайн Доулхайд в решающем сете проигрывала со счётом 5:3 и отыграла два матчбола на своей подаче. Это первая победа американки в основной сетке турнира WTA на траве с 2021 года, когда она вышла во второй круг в Ноттингеме.

Пары соперниц во втором круге: Коччаретто — Стивенс, Шнайдер — Боузкова, Калинина — Путинцева, Доулхайд — Мертенс, Фернандес — Голубич, Томлянович — Чжу Линь, Потапова — Брондзетти, Дарт — Крейчикова.

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