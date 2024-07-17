Шесть украинок вошли в заявочный список основной сетки на US Open

Организаторы Открытого чемпионата США опубликовали список участниц

Марта Костюк (№19), Даяна Ястремская (№25), Элина Свитолина (№30), Ангелина Калинина (№47), Катерина Байндл (№86 SR) и Леся Цуренко (№90) гарантировали себе выступление в основной сетке последнего в сезоне турнира Grand Slam.

Кроме Байндл, “специальным рейтингом” для участие в основе турнира воспользовались: Айла Томлянович (Австралия), Чжан Шуай (Китай), Шелби Роджерс (США), Лорен Дэвис (США), Юлия Грабгер (Австрия), Чжэн Сайсай (Китай) и Ван Цян (Китай).

Матчи основной сетке на US Open стартуют 26 августа. Квалификация пройдёт 19-22 августа.

btu.org.ua