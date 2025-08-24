Стародубцева – Блинкова: прогноз и где смотреть US Open

В ночь на 25 августа на US Open 2025 состоится матч первого круга, в котором сыграют украинка Юлия Стародубцева (WTA 66) и российская теннисистка-«нейтралка» Анна Блинкова (WTA 78). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало встречи запланировано на 00:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на канале Eurosport и на платформе MEGOGO.

Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка проводит непростой сезон: на её счету 19 побед при 26 поражениях. Тем не менее, благодаря удачным выступлениям на грунтовых турнирах она сумела подняться сразу на 35 позиций в мировом рейтинге. На харде результаты скромнее — лишь 7 побед в 20 матчах.

Последний поединок Стародубцева сыграла в Кливленде, где уступила в двух сетах американке Ли Энн. Сейчас у Юлии серия из трёх поражений подряд. Последний успех пришёлся на турнир в Монреале, где она дошла до третьего круга, уступив датчанке Кларе Таусон.

Анна Блинкова

Для Блинковой нынешний сезон также не стал успешным. Она выиграла 22 матча из 44, на харде — 11 из 23. В рейтинге WTA Анна потеряла лишь одну позицию, однако так и не приблизилась к титульным матчам. Наибольшего успеха она добивалась в Страсбурге и Мадриде, где выигрывала по три матча подряд, включая квалификацию.

Последний турнир Блинкова провела в Монтеррее, уступив бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах. В США она выходит на корт также после серии из трёх поражений, и встреча с сильной соперницей в лице Стародубцевой станет для неё серьёзным испытанием.

Прогноз

Обе спортсменки подходят к турниру с серией неудач, поэтому очевидного фаворита в этой паре нет. Матч обещает быть напряжённым и непредсказуемым. Однако форма Блинковой вызывает сомнения, и именно этот фактор может сыграть в пользу украинки.

Эксперты отмечают, что Стародубцева имеет хороший шанс прервать серию поражений. Букмекерские компании оценивают её победу коэффициентом 2.05.

