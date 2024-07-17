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Футбол

Дальше – с Динамо. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Два пути

Дальше – с Динамо. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Фото – Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

    • Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, определились победители в четырнадцати игровых противостояниях. Следовательно, сформировались все пары второго квалификационного раунда турнира.

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    • Начиная со второго круга, отбор Лиги чемпионов разделяется на два пути – представителей лиг и чемпионов. На пути представителей лиг соревнуется вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

    Путь представителей лиг

  • "Динамо" (Киев, Украина) – "Партизан" (Сербия);
  • "Лугано" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция).

    • Путь чемпионов

  • "Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Минск, Беларусь);
  • АПОЭЛ (Кипр) – "Петрокуб" (Молдова);
  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
  • ПАОК (Греция) – "Борац" (Босния и Герцеговина);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – РФШ (Латвия);
  • "Мальме" (Швеция) – КИ Клаксвик (Фарерские острова);
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Спарта" (Чехия);
  • "УЭ Санта Колома" (Андорра) – "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Целье" (Словения) – "Слован" (Словакия);
  • "Паневежис" (Литва) – "Ягеллония" (Польша);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан);
  • FCSB (Румыния) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

    • Матчи состоятся 23/24-го и 30/31-го июля.

    www.ua-football.com

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