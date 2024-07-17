Дальше – с Динамо. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Два пути

Фото – Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, определились победители в четырнадцати игровых противостояниях. Следовательно, сформировались все пары второго квалификационного раунда турнира.

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Начиная со второго круга, отбор Лиги чемпионов разделяется на два пути – представителей лиг и чемпионов. На пути представителей лиг соревнуется вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

Путь представителей лиг

"Динамо" (Киев, Украина) – "Партизан" (Сербия); "Лугано" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция).

Путь чемпионов

"Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Минск, Беларусь); АПОЭЛ (Кипр) – "Петрокуб" (Молдова); "Ференцварош" (Венгрия) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс); ПАОК (Греция) – "Борац" (Босния и Герцеговина); "Буде-Глимт" (Норвегия) – РФШ (Латвия); "Мальме" (Швеция) – КИ Клаксвик (Фарерские острова); "Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Спарта" (Чехия); "УЭ Санта Колома" (Андорра) – "Мидтьюлланн" (Дания); "Целье" (Словения) – "Слован" (Словакия); "Паневежис" (Литва) – "Ягеллония" (Польша); "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан); FCSB (Румыния) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Матчи состоятся 23/24-го и 30/31-го июля.

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