Davis Cup Finals. Испания выиграла второй матч в группе и вышла в четвертьфинал

Результаты четвёртого игрового дня в групповом этапе командного турнира
Finals • групповой этап
10-15 сентября • хард (зал)
ГРУППА A (Болонья, Италия)
ИТАЛИЯ 2-1 БЕЛЬГИЯ
Маттео Берреттини – Александер Блокс 3:6, 6:2, 7:5
Флавио Коболли – Зизу Бергс 3:6, 7:6(5), 0:6
Симоне Болелли/Андреа Вавассори – Сандер Жилле/Йоран Флиген 7:6(2), 7:5
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
ФРАНЦИЯ 1-2 ИСПАНИЯ
Артур Фис – Роберто Баутиста Агут 6:2, 5:7, 3:6
Уго Умбер – Карлос Алькарас 3:6, 3:6
Пьер-Юг Эрбер/Эдуар Роже-Васслен – Пабло Карреньо Буста/Марсель Гранольерс 7:6(7), 6:7(10), 10-8
ГРУППА C (Чжухай, Китай)
США 3-0 СЛОВАКИЯ
Маккензи Макдональд – Лукаш Клейн 6:4, 6:3
Брэндон Накашима – Йозеф Ковалик 6:3, 6:3
Остин Краичек/Радижв Рам – Норберт Гомбош/Лукаш Клейн 6:7(4), 7:6(4), 10-1
ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1-2 АРГЕНТИНА
Дэниэл Эванс – Томас Мартин Этчеверри 2:6, 5:7
Джек Дрэйпер – Франсиско Серундоло 6:7(4), 5:7
Дэниэл Эванс/Нил Скупски – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени 6:3, 7:5
По итогам матчей пятницы участие на стадии плей-офф соревнований, которая состоится в ноябре, себе гарантировали сборные Испании и Австралии (поспорят за первое место в группе), а также США и Германии (поспорят за первое место в группе).