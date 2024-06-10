Ига Швёнтек — девятая теннисистка, заработавшая более 30 млн. долларов призовых

Польская теннисистка Ига Швёнтек после победы на Открытом чемпионате Франции перешагнула порог в 30 млн. долларов призовых заработанных на корте

Перед стартом турнира в Париже на счету Швёнтек было $28,9 млн. долларов призовых. Титул на Ролан Гаррос принес спортсменке 2,4 млн. призовых и таким образом на ее балансе теперь 31,3 млн. долларов призовых.

Ига Швёнтек 9-я теннисистка в истории собравшая более 30 млн. призовых на теннисном корте. За свою карьеру 23-летняя теннисистка выиграла 22 титула WTA, среди которых пять «мэйджоров» (4 — Roland Garros и 1 — US Open).

Теннисистки, выигравшие более 30 млн. долларов призовых за карьеру:

1. Серена Уильямс (США) — 94,8 млн.

2. Винус Уильямс* (США) — 42,6 млн.

3. Симона Халеп* (Румыния) — 40,2 млн.

4. Мария Шарапова (-) — 38,7 млн.

5. Виктория Азаренко* (-) — 37,8 млн.

6. Петра Квитова* (Чехия) — 37,2 млн.

7. Каролин Возняцки* (Дания) — 35,9 млн.

8. Анжелик Кербер* (Германия) — 32,3 млн.

9. Ига Швёнтек* (Польша) — 31,3 млн.

* — продолжают профессиональную карьеру

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