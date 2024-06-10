КМ. Черногория — Грузия 1:3. Участники Евро могли лучше, но есть что есть

Черногорцы старались как могли

Фото: Грузія

Товарищеский матч сыграли между собой сборные Черногории и Грузии. В первом тайме грузины были острее у ворот оппонента, поэтому неудивительно, что им удалось дважды отличиться. Во втором тайме черногорцы много атаковали, надеясь переломить ход игры. Но точности в ударах не хватало. Как следствие — лишь 1 забитый гол для хозяев да еще и пропущенный 3-й мяч в конце встречи.

Это был последний подготовительный матч для Грузии перед Евро-2024. 18-го июня команда проведет первую игру на турнире против Турции. Черногория будет ждать Лигу наций, которая состоится осенью.

Контрольный матч

09.06.2024. Стадион Под Горицом (Подгорица)

Черногория — Грузия 1:3

Голы: Йоветич 66 — Китеишвили 10, Микаутадзе 33, Зивзибадзе 84

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