НОВИЦКИЙ: «Дай Бог, чтобы Усик выиграл реванш у Фьюри. Хочу попасть в кемп»

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Непобежденный украинский хевивейтер Андрей Новицкий заявил, что в будущем хочет попасть в кемп Александра Усика, а также рассказал о детской мечте побоксировать с братьями Кличко:

«Дай бог, чтобы Александр выиграл в реванше с Фьюри. Очень хочется попасть к нему в кемп. Надеюсь, попаду туда. Для меня это был бы очень большой опыт. Побывать в кемпе непобедимого абсолютного чемпиона в хэвивейте и крузервейте… В кемпе первого за последние 25 лет абсолютного чемпиона в супертяжелом весе… Это, конечно же, большого стоит. Первый абсолют за последние 25 лет! Просто легенда!

Очень сильно хотелось с братьями Кличко побоксировать (смеётся). Но, к сожалению, тогда я ещё не был профессионалом. Это ведь была детская мечта. Мне было где-то 10 или 12 лет. Я смотрел по телевизору бои Кличко и думал: «Блин, вот это да! Какие же они крутые!» Всегда хотелось побывать у них в лагере, побоксировать с ними. Ещё пацаном всегда казалось, что всё это так просто (смеётся): что-то там двигаются, бьют, джебят. Говорил себе: «Я тоже так хочу! Я тоже так смогу!» Так всё и случилось. Но не в Украине, а в Штатах. Может, это и плюс. Ведь есть, куда развиваться и к чему стремиться. И здесь реально крутой уровень бокса», – сказал Новицкий.

Ранее Новицкий высказался о бое американского боксера Деонтея Уайлдера с китайцем Чжаном Чжилеем.

sport.ua