Известный украинский супертяж уничтожил соперника в первом раунде

Instagram. Андрей Новицкий

23 мая на арене «Memorial Hall» в американском городе Мелроуз состоялся вечер бокса, в котором выступил непобежденный украинский супертяж.

Обладатель титула WBC International Андрей Новицкий (14–0, 10 КО) вышел на ринг против опытного боксера из Перу – Дэвида Зегарры (35–12–1, 22 КО).

Соперник украинца не смог выдержать напор украинца и капитулировал уже в стартовом раунде. Зегарра пропустил несколько ударов, после чего рухнул на канвас. Судья остановил бой и зафиксировал победу Новицкого.

Боксер из Украины защитил титул WBC International и одержал 15-ю победу на профессиональном ринге (11 нокаутом). Новицкий продолжает удивлять своей активностью в ринге – с начала 2024 года провел уже седьмой поединок.

Андрей Новицкий (Украина) – Эдгар Зегарра (Перу) – TKO 1/10

sport.ua