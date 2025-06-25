Супербой Уайлдера остается в планах. Названо условие

Sky Sports. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер не исключает, что в случае победы в поединке против Тайрелла Херндона осенью выйдет на бой против Энтони Джошуа, о котором много говорили в последние несколько лет.

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель подтвердил, что бой с Джошуа возможен, но сперва нужно победить Херндона и прервать серию неудач.

«Первое и самое важное – победить в ближайшем поединке в пятницу. А после этого в случае успеха будем обсуждать Джошуа и все остальное», – сказал Финкель.

Уайлдер вернется в ринг спустя год после поражения от Чжан Чжилея. У боксера четыре поражения в пяти последних боях.

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