Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд

Seconds Out. Александр Усик и Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира Риддик Боу считает, что ни Александр Усик, ни Тайсон Фьюри не смогли бы победить легендарного Эвандера Холифилда в гипотетическом поединке.

«Не стоит сравнивать эту эпоху с теми временами, когда я боксировал. Подумайте об этом. Возьмем Эвандера Холифилда, он не является габаритным боксером, но если бы состоялся гипотетический бой с любой звездой современного хевивейта, то что, по вашему мнению, произошло бы? Они не сравнятся с Холифилдом, ведь не могут повторить то, что делал когда-то Эвандер», – сказал Боу.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua