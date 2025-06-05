Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легенда бокса Леннокс Льюис принял участие в интересном опросе и назвал боксера, которому под силу было бы победить праймовых Александра Усика и Владимира Кличко.

– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Владимир Кличко?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Александр Усик?

– Александр Усик

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua