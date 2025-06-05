Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»

Легенда бокса Леннокс Льюис принял участие в интересном опросе и назвал боксера, которому под силу было бы победить праймовых Александра Усика и Владимира Кличко.
– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Владимир Кличко?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Александр Усик?
– Александр Усик
Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.