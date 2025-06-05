Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

Квалификация на ЧМ-2026. 3-й тур
6 июня, 21:45. "Алгарве" (Фару-Лоле)
Главный арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 7
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Трансляция матча Гибралтар – Хорватия Смотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Содержание:
Сборная Хорватии стартует в отборе на Чемпионат Мира 2026. Сразу "разминочный матч" – против сборной Гибралтара.
Но будет ли легко Хорватии?
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Новости Гибралтара
Сборная Гибралтара уже сыграла два матча в квалификации в марте – против Черногории и Чехии. Оба закончились поражением.
Команда пропустила 7 голов от соперников, но в ответ забила лишь однажды. Первыми против сборной Черногории.
Теперь команде предстоит сложный вызов – сборная Хорватии.
Кадры хозяев
Футболисты сборной Гибралтара любят фолить и получать жёлтые карточки, но пока никто из игроков не дисквалифицирован.
Травмированных футболистов также нет.
Новости Хорватии
Сборная Хорватии начинает свой путь в квалификации к Чемпионату Мира 2026.
В марте сборная играла в плей-офф "Финала Четырёх" в Лиге Наций и могла стать соперником сборной Украины по группе в квалификации на Чемпионат Мира 2026. Но уступила сборной Франции и попала в группу L.
Теперь у национальной команды одна цель – попасть на Мундиаль.
Кадры гостей
У сборной Хорватии травмированы Матео Ковачич и под вопросом Тони Фрак. Дисквалификаций на матч нет.
Последние пять матчей Гибралтара и Хорватии
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Очные встречи между соперниками
Ориентировочные составы на матч
Гибралтар: Банда – Бритто, Аннесли, Лопес, Ронан – Сканлон, Бент, Барр – Ричардс, Хмиди, Жессоп.
Хорватия: Ливакович – Станишич, Сутало. Калета-Кар, Гвардиол – Модрич, Сучич – Перишич, Батурина, Крамарич – Будимир.
Цифры и факты
Ставки и коэффициенты на матч Гибралтар – Хорватия
81.00 21.00 1.02 Узнать больше
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Прогноз на матч Гибралтар – Хорватия от UA-Футбол
Сборная Хорватии – фаворит этого матча. Победа обеспечена. Но вопрос лишь в том, сколько гости забьют голов.
Последние встречи сборной были с фаворитами – Португалией, Францией. У команд хорошо выстроена линия обороны. Но сборная Гибралтара любит фолить и пропускать.
Воспользуемся вторым недостатком и выберем тотал.
Прогноз: ТБ 4,5 (кф 2,16)