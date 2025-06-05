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Футбол

Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

    • Квалификация на ЧМ-2026. 3-й тур

    6 июня, 21:45. "Алгарве" (Фару-Лоле)

    Главный арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 7

    Трансляция матча

    Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

    Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

    Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

    В эфире

    Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

    Трансляция матча Гибралтар – Хорватия Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол

    Содержание:

    Сборная Хорватии стартует в отборе на Чемпионат Мира 2026. Сразу "разминочный матч" – против сборной Гибралтара.

    Но будет ли легко Хорватии?

    Новости Гибралтара

    Сборная Гибралтара уже сыграла два матча в квалификации в марте – против Черногории и Чехии. Оба закончились поражением.

    Команда пропустила 7 голов от соперников, но в ответ забила лишь однажды. Первыми против сборной Черногории.

    Теперь команде предстоит сложный вызов – сборная Хорватии.

    Кадры хозяев

    Футболисты сборной Гибралтара любят фолить и получать жёлтые карточки, но пока никто из игроков не дисквалифицирован.

    Травмированных футболистов также нет.

    Новости Хорватии

    Сборная Хорватии начинает свой путь в квалификации к Чемпионату Мира 2026.

    В марте сборная играла в плей-офф "Финала Четырёх" в Лиге Наций и могла стать соперником сборной Украины по группе в квалификации на Чемпионат Мира 2026. Но уступила сборной Франции и попала в группу L.

    Теперь у национальной команды одна цель – попасть на Мундиаль.

    Кадры гостей

    У сборной Хорватии травмированы Матео Ковачич и под вопросом Тони Фрак. Дисквалификаций на матч нет.

    Последние пять матчей Гибралтара и Хорватии
    Последние пять встреч хозяев
  • 25.03.2025 Гибралтар – Чехия 0:4 (Квалификация к ЧМ-2026)
  • 22.03.2025 Черногория – Гибралтар 3:1 (Квалификация к ЧМ-2026)
  • 19.11.2024 Гибралтар – Молдова 1:1 (КМ)
  • 15.11.2024 Сан-Марино – Гибралтар 1:1 (Лига Наций)
  • 13.10.2024 Лихтенштейн – Гибралтар 0:0 (Лига Наций)
    • Последние пять встреч гостей
  • 23.03.2025 Франция – Хорватия 2:0 (Лига Наций)
  • 20.03.2025 Хорватия – Франция 2:0 (Лига Наций)
  • 18.11.2024 Хорватия – Португалия 1:1 (Лига Наций)
  • 15.11.2024 Шотландия – Хорватия 1:0 (Лига Наций)
  • 15.10.2024 Польша – Хорватия 3:3 (Лига Наций)
    • Очные встречи между соперниками
  • 20.03.2025 Хорватия – Гибралтар 4:0 (КМ)

    • Ориентировочные составы на матч

    Гибралтар: Банда – Бритто, Аннесли, Лопес, Ронан – Сканлон, Бент, Барр – Ричардс, Хмиди, Жессоп.

    Хорватия: Ливакович – Станишич, Сутало. Калета-Кар, Гвардиол – Модрич, Сучич – Перишич, Батурина, Крамарич – Будимир.

    Цифры и факты

  • В каждом из последних 4 матчей сборной Хорватии было забито 2 и менее мячей
  • В последних 5 матчах на выезде команда Хорватия пропускает первой

    • Ставки и коэффициенты на матч Гибралтар – Хорватия

    Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

    81.00 21.00 1.02 Узнать больше

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    Прогноз на матч Гибралтар – Хорватия от UA-Футбол

    Сборная Хорватии – фаворит этого матча. Победа обеспечена. Но вопрос лишь в том, сколько гости забьют голов.

    Последние встречи сборной были с фаворитами – Португалией, Францией. У команд хорошо выстроена линия обороны. Но сборная Гибралтара любит фолить и пропускать.

    Воспользуемся вторым недостатком и выберем тотал.

    Прогноз: ТБ 4,5 (кф 2,16)

    www.ua-football.com

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