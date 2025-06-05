Новак Джокович: “Победа над Зверевым является доказательством для меня и других, что я все еще могу играть на самом высоком уровне”

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над Александром Зверевым в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции



“Это был невероятный матч. Конечно, победа над одним из лучших игроков мира на самых больших кортах – это то, к чему я, безусловно, стремлюсь. И я до сих пор, даже в этом возрасте, ежедневно заставляю себя продолжать это делать, ради таких матчей, ради таких впечатлений. И это доказательство и своеобразное подтверждение для меня самого, что я все еще могу играть на самом высоком уровне, и для других тоже. И да, это, конечно, замечательное ощущение. И я стараюсь наслаждаться им.

Если посмотреть на мои результаты в этом году, то я несколько раз проигрывал в первом круге, в первом матче на больших турнирах, на Мастерсах. Конечно, это не очень приятное ощущение. Я не испытывал такого на протяжении многих лет. И поэтому я говорил, что в определенном смысле я должен найти способ, попытаться найти способ сделать этот камбэк на «мэйджорах». Это и так не секрет, потому что так уже было годами, но особенно сейчас для меня все сводится к турнирам Grand Slam, где я стараюсь повысить уровень и показать свой лучший теннис. И это то, что мне удается делать. Думаю, что победа над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open, победа над Зверевым сегодня, является доказательством для меня и других, что я все еще могу играть на самом высоком, действительно самом высоком уровне. Именно в таких ситуациях я как бы фиксируюсь и действительно выдаю все самое лучшее.

Так что, я просто надеюсь, что смогу физически держаться в матче с Янником Синнером через несколько дней. Это большой вызов для меня. Будет только тяжелее, но это хорошо. Так и должно быть на самом высоком уровне «мэйджора». Сейчас Янник в отличной форме и он был лучшим игроком в течение последних нескольких лет. Он играет в великолепный, атакующий теннис, и он просто супер силен во всех аспектах своей игры. Я уже довольно давно не играл с ним. У нас всегда были зрелищные матчи. Я думаю, мы сыграли 3-4 матча за очень короткий промежуток времени на харде. Но я не думаю, что мы играли на грунте, разве что однажды несколько лет назад в Монте-Карло. Да, это, конечно, будет полуфинал Grand Slam против первой ракетки мира. Для меня нет более важного события. Поэтому я постараюсь сделать всё возможное, чтобы поднять уровень своей игры и выступить так же хорошо, как сегодня вечером.

Думаю, что всё зависит от конкретного дня и от того, как ты чувствуешь себя на корте. И я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет на корт и будет играть на очень высоком уровне, как и на всех турнирах, в которых он участвовал в течение последних полутора лет. И я не ожидаю от него ничего меньшего. Но такие матчи и вызовы в определенном смысле вытягивают из меня все самое лучшее. Для меня в этом возрасте не может быть большей мотивации. Вот так я это вижу. Как я собираюсь его остановить? Я не думаю об этом. Я думаю о том, как я собираюсь выполнить то, что я хочу на корте, и почувствовать то, что я хочу почувствовать. Вот о чем я думаю. И, конечно, завтра я сяду с моей командой и подумаю об этом, немного поработаю на корте над конкретными вещами во время тренировки. Я сделаю все возможное, чтобы подготовиться”.

Полуфинал Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Янником Синнером состоится в Париже 6 июня.



btu.org.ua