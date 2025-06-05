В Alpine пообещали оказать поддержку Лакорте

Мы рассказывали, что гонщик Формулы 3 Никола Лакорте пропустит следующий этап сезона молодёжной серии в Австрии. Итальянский гонщик заработал суммарно 18 штрафных баллов в Монако и Барселоне и был дисквалифицирован на один этап.

В Монако Лакорте получил семь баллов за то, что спровоцировал столкновение и проигнорировал черный флаг. В Испании он снова дважды спровоцировал столкновение, а также был дважды наказан за превышение скорости за автомобилем безопасности.

Никола Лакорте входит в молодёжную программу Alpine, и команда выпустила заявление, в котором пообещала оказать поддержку 18-летнему пилоту и помочь ему избежать подобных инцидентов в будущем.

«Команда полностью поддерживает гонки, проходящие в конкурентной и безопасной манере, и уважает решения тех, кто следит за соблюдением правил для обеспечения безопасности участники, – говорится в заявлении Alpine. – После недавних событий во время гонкок в Монако и Испании мы работаем с Николой и его командой, чтобы изучить конкретные инциденты, которые привели к штрафным баллам, и действия, которые необходимо предпринять, чтобы избежать их в будущем.

Мы продолжим работать с Николой и оказывать ему поддержку и экспертизу, а также помогать в его развитии в качестве слушателя молодёжной Академии Alpine».

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