Марко: Надо присмотреться к переднему крылу McLaren

Сегодня в McLaren поставили точку в споре о гибкости заднего антикрыла машины MCL38 – хотя оно прошло все тесты FIA, и у федерации нет претензий, в британской команде решили внести изменения в конструкцию, чтобы ни у кого больше не возникало вопросов относительно легальности.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен таким решением соперников, и теперь предлагает внимательно присмотреться к конструкции переднего антикрыла McLaren – к нему у Red Bull Racing тоже, как оказалось, есть вопросы.

«Как и большинство болельщиков, мы видели по телевизионной картинке, как изгибается заднее крыло McLaren, – заявил Марко в эфире немецкого Sky ещё до того, как в McLaren выпустили заявление о намерении изменить конструкцию. – Правила гласят, что крыло не должно изгибаться во время движения. Проверки FIA – это одно, и они их прошли, но то, что происходит в гонке – совсем другая история.

Нет никакой серой зоны. В правилах чётко сказано, что крыло не должно изменять аэродинамику во время движения. Но крыло изгибается, и это даёт выигрыш во времени».

В эфире австрийского ORF уже после заявления McLaren Марко был доволен: «Мы трижды подавали протест на заднее крыло McLaren. Сегодня в FIA приняли правильное решение. Заднее крыло McLaren не разрешено. Теперь настало время присмотреться к их переднему крылу».

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