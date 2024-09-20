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Бокс

Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко

Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис принял участие в блиц-опросе и выбрал между лучшими боксерами. Леннокс считает, что Майк Тайсон был сильнее Владимира Кличко и Александра Усика.

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– Деонтей Уайлдер или Даниэль Дюбуа?
– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Фрэнк Бруно?
– Фрэнк Бруно

– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?
– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?
– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Владимир Кличко?
– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри?
– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Александр Усик?
– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Леннокс Льюис?
– Леннокс Льюис

– Леннокс Льюис или Энтони Джошуа?
– Леннокс Льюис

Ранее Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком.

sport.ua

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