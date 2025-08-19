Дерек ЧИСОРА: «Проблема в том, что Усик держит всех за яйца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский боксер Дерек Чисора (36–13, 23 КО) прокомментировал слухи о своем будущем, а также поделился мнением о планах чемпиона королевского дивизиона Александра Усика:

– Кто станет вашим следующим соперником?

– Мы хотим Джозефа Паркера. Фрэнк Уоррен может организовать этот бой. Если Усик откажется давать бой обязательному претенденту, то мы с Джозефом будем драться за полноценный титул.

– Какая вероятность такого развития событий?

– Я не знаю. Никто не знает. Проблема в том, что Усик держит всех за яйца. Все титулы у него в руках, все зависит от него. Планы лучших боксеров дивизиона зависят от Александра и его решений.

– Мы увидим ваш 50-й бой на профессиональном ринге?

– Да, может быть. Жена говорит, чтобы я бросил это дело. Но кто слушает своих жен? – рассказал Чисора.

