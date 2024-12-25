«Попытается сделать это снова». Хирн – о следующем сопернике Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн назвал возможного соперника украинского чемпиона Александра Усика:

«Я действительно не вижу других боев для Александра Усика, кроме Даниеля Дюбуа. Но скажу вам одно: не надо забегать наперед. Я не думаю, что Дюбуа обязательно победит Джозефа Паркера. Я думаю, что Паркер находится в отличной форме. Он в лучшей форме за всю свою карьеру и очень уверен в себе.

Если вы смотрите на будущее Александра Усика, то должны понимать его дальнейшие планы. Он снова попытается сделать это – забрать свой пояс, который ранее был вынужден оставить вакантным», – уверен Хирн.

Поединок Дюбуа и Паркера состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. Ранее известный журналист назвал потенциального соперника для украинского чемпиона.

sport.ua