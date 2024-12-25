Экс-нападающий Челси рассказал об игроке, который ленился на тренировках

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Экс-форвард "Челси" Лоик Реми поделился воспоминаниями о времени, проведенном в лондонском клубе, и особо выделил своего партнера по команде Эдена Азара.

"Я вспоминаю свое время в "Челси", и игрок, который всегда первым приходит мне на ум, – это Эден Азар. Он произвел на меня огромное впечатление, он был таким быстрым и сильным.

Моя первая игра за "Челси" была на "Стэмфорд Бридж", и я помню, как за неделю до игры Эден ленился на тренировках, терял мяч, не защищался; это было так, будто он играл со своими друзьями на улице.

Я хорошо знал его из Лиги 1, мы были знакомы, и я хотел поговорить с ним об этом после нескольких тренировок…

Я сказал ему: "Эден, ты так тренируешься? Правда?» Он ответил: "Слушай. Ты увидишь, кто здесь босс, на этих выходных".

Вот что он мне ответил. Так что наступил день матча, тогда я сидел на скамейке запасных, впитывая в себя все, потому что это был мой первый раз, когда я был привлечен к команде в день поединка.

Игра началась, и я увидел, как он владеет мячом, и это было страшно".