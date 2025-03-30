Джереми Кларксон переживает по поводу Льюиса Хэмилтона

Джереми Кларксон знаменит не только своими телевизионными проектами, неизменно пользующимися популярностью у зрителей многих стран, но и тем, что он автор двух десятков книг, а на страницах лондонского таблоида The Sun регулярно выходит его колонка, посвящённая самым разным темам.

На этот раз Джереми после того, как всячески заклеймил экономическую политику британского правительства, переключился на Формулу 1 и весьма жёстко высказался в адрес Льюиса Хэмилтона, ныне выступающего за Ferrari. С Кларксоном можно спорить, можно соглашаться, но некая доля истины в его словах есть – судите сами…

«Для всех в Формуле 1 важно, чтобы Ferrari выступала успешно, потому что все остальные команды занимаются бизнесом, но Ferrari значит намного больше, ведь это и сердце, и душа, – пишет он. – Поэтому было крайне важно, чтобы Льюис Хэмилтон, новый гонщик команды, сразу полетел словно снаряд, выпущенный из пушки.

Как же было бы славно, если бы это произошло именно в Китае, на глазах огромной толпы болельщиков, которая считает его богоравным. И, разрази меня гром, случилось именно это. В прошлую субботу в Шанхае этот старейшина Формулы 1 завоевал поул, после чего ушёл в отрыв от пелотона и выиграл спринт.

Но вот что интересно и одновременно тревожно: всего через несколько часов после того, как Льюис попал во все заголовки новостей, он показал только 5-е время в основной квалификации уик-энда. А в воскресном Гран При был таким медленным, что позволил напарнику себя обогнать. А потом его ещё и дисквалифицировали.

Как такое возможно? Я ещё могу понять, что машина может быть быстрой на одной трассе, но уже в следующий уик-энд на другой трассе от неё будет мало толку. Но когда такое происходит на одной и той же трассе, да ещё в один и тот же день? Тогда даже громкий успех теряет смысл».

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