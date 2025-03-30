Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар за всю его карьеру. Леннокс выделил Шеннона Бриггса.

«У кого самый сильный удар? Шеннон Бриггс. Ему не хватало выносливости, но Бриггс точно знал, как приложить вес своего тела для удара», – сказал Леннокс.

В 2010 году Шеннон Бриггс был избит Виталием Кличко, после чего попал в больницу.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского боксера Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua