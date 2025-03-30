Президент Польской теннисной ассоциации – об участии Иги Швёнтек в матчах сборной: “С уважением отнесёмся к любому её решению”

Президент Польской теннисной ассоциации (PZT) Дариуш Лукашевски прокомментировал наличие одной вакантной позиции в составе национальной сборной на матчи квалификации Кубка Билли Джин и возможные варианты её заполнения



“Напомню, что в этот раз большой женский теннис приедет в Радом не на два, а на три дня, поскольку турнир имеет расширенный формат и в нём участвуют три команды. Борьба за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг может длиться буквально до последнего мяча в третий день, тем более что в Радом приедут очень сильные сборные с теннисистками, входящими в мировую элиту.

Состав польской команды ещё не окончательный – в нём остаётся одно свободное место, так же, как и у сборной Швейцарии. Могу заверить, что капитан команды Давид Цельт находится в постоянном контакте со всеми теннисистками, претендующими на игру за сборную, и надеюсь, что все завершится положительно.

Мы всегда горячо болеем за нашу первую ракетку, а сейчас – за нынешнюю вторую в рейтинге WTA. Мы понимаем, что сейчас у неё не лучший период, и, безусловно, с уважением отнесёмся к любому её решению”, – сказал Дариуш Лукашевски.

Напомним, что матчи Кубка Билли Джин Кинг пройдут в Радоме с 10 по 12 апреля. Единственную путевку в финальный турнир получит команда-победительница группы, в которой сыграют Украина, Польша и Швейцария.

СОСТАВ сборной Украины

СОСТАВЫ сборных Польши и Швейцарии

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