Александр Зверев: “Я пробовал работать со многими тренерами, но только один человек действительно помог мне и я говорю не о моем отце”

Вторая ракетка мира Александр Зверев ответил на вопросы о возможном новом тренере в своей команде



“В 2024 году у меня было много приятных моментов. Я выиграл два турнира серии Masters, играл в крупных финалах, но в конце концов я хочу сделать шаг вперёд,” – поделился своими мыслями Зверев в интервью изданию tennis MAGAZIN. Отвечая на вопрос о возможности пригласить нового специалиста в команду, он отметил: “Такая возможность существует, но это должна быть правильная личность. Я не возьму кого-то просто потому, что это кажется правильным решением. Я пробовал работать со многими, но только один человек действительно помог мне и я говорю не о моем отце. Мне очень помог Давид Феррер. С остальными, сотрудничество не принесло настоящего успеха.”

Отметим, что среди тренеров, работавших с Александром был легендарный в прошлом теннисист Иван Лендл, который стал первым тренером не из семьи Зверева. Перед US Open 2018 года Зверев пригласил восьмикратного чемпиона турниров Grand Slam в свою команду. Уже через несколько недель под руководством Лендла Зверев выиграл Итоговый турнир ATP в Лондоне, одолев в финале Новака Джоковича. Это сделало его первым немецким чемпионом ATP Finals со времён Бориса Беккера. Однако их сотрудничество вскоре завершилось. По словам Зверева, Лендл недостаточно увлекался тренировочным процессом: “У него появился новый пёс, и его главное занятие — учить его ходить в туалет. И, конечно, гольф”, – прокомментировал завершение сотрудничества Зверев.

Хуан-Карлос Ферреро, нынешний тренер Карлоса Алькараса, также работал с немецким теннисистом, но их сотрудничество быстро прекратилось. Сообщалось, что причиной стала недисциплинированность Зверева и его частые опоздания на тренировки.

С Давидом Феррером, который тренировал Зверева в период пандемии коронавируса, всё складывалось идеально. Однако испанец отказался от продолжительного сотрудничества из-за нежелания часто путешествовать, и Зверев-старший снова занял место главного тренера.

Неоднократно, в контексте возможного сотрудничества с Александром Зверевым, звучало имя Бориса Беккера.

“Я люблю Бориса и считаю, что его знания о теннисе феноменальны. Но я не уверен, сможет ли он много путешествовать”, – сказал Зверев. “Это единственное, что вызывает вопрос. Как только этот момент будет решён, можно будет об этом говорить. Мы всегда на связи, часто общаемся. Но на Australian Open всё останется как есть, а дальше посмотрим.”



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