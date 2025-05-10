Рим. Элина Свитолина против Хейли Баптист в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в третьем круге турнира WTA 1000 в Италии. Матч против американки Хейли Баптист пройдет третьим запуском на Pietrangeli (начало ориентировочно в 15:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 08/05/2025): 507/265

Призовые за карьеру: $25,446,569



Дата рождения: 03/11/2001 (23 года)

Место рождения: Вашингтон, США

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 80 (14/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 10/05/2025): 213/143

Призовые за карьеру: $1,640,432

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H2H: 0-0

История на турнире

Элина Свитолина – 17/10 | Свитолина 11-й раз играет на турнире в Риме. Напомним, что украинка выигрывала здесь титул в 2017 и 2018 годах. В предыдущем сезоне Элина дошла до четвертого круга.

Хейли Баптист – 0/1 | Баптист в прошлом году уступила на старте квалификации.

Выступления на грунте (на 10/05/2025):

Элина Свитолина – 143/76 (12/1 в этом году)

Хейли Баптист – 90/53 (6/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,20. На победу Хейли Баптист предлагается коэффициент – 4,75 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Риме)

Элина Свитолина – 22/7

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 11/5 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид 1/2

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Хейли Баптист – 12/9

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 6/4 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R3, Мадрид – R2

WTA 500 – 1/2 | Абу-Даби – QR1, Чарльстон – R2

WTA 250 – 3/2 | Окленд – 1/4, Сингапур – R2

Billie Jean King Cup – 2/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, П, В, В, В

Хейли Баптист – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 60/33 | Свитолина в этом году уже шесть раз играла против теннисисток из США и одержала четыре победы. Украинка выиграла в трех предыдущих таких встречах, которые состоялись в Индиан-Уэллс (против Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинс и Джессики Пегулы).

• Хейли Баптист – 3/1 | Баптист дважды встречалась с украинскими теннисистками в прошлом году: победила Юлию Стародубцеву и Дарью Снигур.

• Элина Свитолина проведет 618-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 400 побед (65%).

• Хейли Баптист проведет 69-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 30 побед (44%).

• Элина Свитолина проведет 196-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 117 побед (60%).

• Хейли Баптист проведет 26-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 12 побед (48%).

Победительница этого матча получит 66 110 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 38 313 евро призовых и 65 рейтинговых очков.

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btu.org.ua