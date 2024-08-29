US Open. Калинина и Тревисан проиграли в первом круге, не реализовав матчболы

Украинско-итальянская пара выбыла из борьбы на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000

Действующие чемпионки: Дабровски/Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина/Мартина Тревисан (Украина/Италия) – Кэтрин Гаррисон/Алиция Росольска (США/Польша) 7:5, 6:7(9), 3:6

Во втором сете Калинина и Тревисан отыгрались со счётом 4:2 в пользу соперниц, а на тай-брейке не удержали преимущество, ведя 6-2. В целом теннисистки упустили семь матчболов, шесть из которых на тай-брейке.

Ангелина и Мартина сегодня сыграли первый совместный матч.

Украинка завершила своё участие на US Open. Напомним, что в среду Калинина проиграла во втором круге одиночного разряда соотечественнице Элине Свитолиной.

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