US Open. Калинина и Тревисан проиграли в первом круге, не реализовав матчболы

Украинско-итальянская пара выбыла из борьбы на Открытом чемпионате США
Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000
Действующие чемпионки: Дабровски/Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)
Сетка турнира: парный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина/Мартина Тревисан (Украина/Италия) – Кэтрин Гаррисон/Алиция Росольска (США/Польша) 7:5, 6:7(9), 3:6
Во втором сете Калинина и Тревисан отыгрались со счётом 4:2 в пользу соперниц, а на тай-брейке не удержали преимущество, ведя 6-2. В целом теннисистки упустили семь матчболов, шесть из которых на тай-брейке.
Ангелина и Мартина сегодня сыграли первый совместный матч.
Украинка завершила своё участие на US Open. Напомним, что в среду Калинина проиграла во втором круге одиночного разряда соотечественнице Элине Свитолиной.
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