Алонсо: Хочется избежать пессимистичных прогнозов, но…

Фернандо Алонсо не скрывает, что не связывает с предстоящим Гран При Италии особых ожиданий. Более того, двукратный чемпион мира дал понять, что положение Aston Martin в ближайшее время вряд ли изменится в лучшую сторону, и задача сводится к тому, чтобы в каждой гонке зарабатывать хотя бы какие-то очки. Тогда команда сможет удержаться на 5-м месте Кубка конструкторов.

Фернандо Алонсо: «Посмотрим, как всё сложится, хотя в теории Монца подходит нам хуже, чем Зандфорт, где было сложно бороться за очки. Постараюсь избежать слишком пессимистичных прогнозов и предположу, что одно или два очка мы всё-таки сможем заработать, но это максимум.

Впрочем, для начала мы должны приступить к работе на трассе и выяснить, как работает машина – на первую тренировку у нас составлены обширные планы разного рода проверок. Но перед следующими этапами сезона нам предстоит проделать очень большую работу, и цель остаётся прежней. Как я говорил ещё в Зандфорте, важно в каждый уик-энд продолжать разбираться с машиной и стараться добиться хотя бы каких-то улучшений.

В теории уик-энд в Монце не обещает быть успешным. В Зандфорте мы понимали, что тот темп, который мы показали, и есть реальный темп Aston Martin. Примерно таким он был на пяти предыдущих этапах – наше отставание от лидеров всегда одинаковое. Но мы стараемся его сократить, поэтому, конечно, продолжим заниматься модернизацией машины».

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