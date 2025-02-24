В Mercedes представили новую W16

Команда Mercedes представила машину 2025 года – Mercedes-AMG F1 W16 E Performance. В Брэкли отказались от традиционной презентации, и опубликовали несколько студийных фотографий вместе с комментариями гонщиков и руководства команды.

В 2025 году в команде поменялся состав пилотов. После двенадцати сезонов из Mercedes ушёл Льюис Хэмилтон. На его место команда пригласила 18-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли. Лидером коллектива из Брэкли в новом сезоне станет уже получивший достаточный опыт Джордж Расселл.

В Mercedes вернулся Валттери Боттас. Финн будет выполнять обязанности третьего пилота и в случае необходимости заменит одного из основных гонщиков. Статус резервного гонщика Mercedes получил Фредерик Вести.

Тото Вольфф, руководитель команды: «В 2025 году мы открываем новую эру в истории нашей команды и гоночного подразделения Mercedes-AMG. Мы опираемся на невероятное наследие и с нетерпением ждём старта.

Все в команде на базах в Брэкли и Бриксуорте напряжённо работали всю зиму. В прошлом сезоне мы показывали конкурентоспособные результаты и одержали несколько побед. Теперь мы сосредоточены на том, чтобы более последовательно бороться за победы. Команда добилась успехов за это межсезонье, но только в первой гонке в Австралии мы узнаем, на каких позициях находимся.

У нас захватывающий состав пилотов, который позволит добиться целей. Оба гонщика стали выпускниками нашей молодёжной программы, что является доказательством нашей приверженности поддержки и развитию талантов.

Джордж доказал, что является одним из лучших гонщиков, и способен бороться за титул, если мы предоставим его быструю машину. На правах старшего он поведёт команду за собой и будет помогать Кими в развитии.

У Кими есть талант, чтобы достичь великих результатов в спорте, но его ждёт дебютный сезон, во время которого неизбежны подъёмы и спады. Мы с нетерпением ждём это совместное путешествие и поможем ему с развитием по ходу года.

Конкуренция в этом сезоне будет очень высокая. В прошлом году мы видели, насколько плотные результаты. Невозможно было сказать, кто окажется впереди в конкретный гоночный уик-энд, и я ожидаю, что в этом году борьба окажется ещё более плотной. Мы должны сделать всё, что в наших силах, если хотим побороться за титул в этом году».

Управляющий директор Mercedes AMG High Performance Powertrains Хайвел Томас рассказал о работе с силовой установкой…

Хайвел Томас: «Мы стремились к улучшению надёжности, чтобы выжать из силовой установки последние крупицы производительности и дать нам наилучшие возможности в этом сезоне. Мы добились значительного прогресса и надеемся, что это поможет нам улучшить результаты на трассе.

Предстоящий сезон – последний для текущего поколения силовых установок. Это конец эпохи. Успехи, которых мы добились с 2014 года, стали возможны только благодаря упорной работе огромной группы талантливых людей. Каждый из нас гордится тем, что был частью этой команды. Мы хотели бы завершить эту невероятную главу успешным выступлением в предстоящем сезоне.

Работа над силовой установкой, построенной по регламенту 2026 года – это серьёзный вызов, но мы наслаждаемся этим процессом. Это захватывающее развитие, особенно работа над экологичным топливом. Наше партнерство с PETRONAS и их опыт являются ключевыми для этой области. Это огромный проект, и мы прилагаем все усилия, чтобы максимально использовать открывающиеся перед нами возможности».

Джордж Расселл: «Прошлый год получился моим самым сильным в Формуле 1. Предстоящий сезон станет для меня уже седьмым в спорте и четвёртым в заводской команде Mercedes, но я продолжаю много работать, чтобы прибавлять с каждым годом.

Команда сильно мотивированна после прошедшего сезона. Между базами в Брэкли и Бриксуорте налажено эффективное сотрудничество, и я с нетерпением жду выезда на трассу.

Кроме того, я взволнован тем, что в этом году моим новым напарником стал Кими. Он очень быстр, и я думаю, что у нас получится отличное сотрудничество. Конечно, ему ещё многое предстоит выучить в дебютном сезоне, но я готов помогать ему и работать сообща, чтобы вести команду вперёд».

В релизе о новой машине Андреа Кими Антонелли не называли полным именем – только как Кими.

Кими Антонелли: «Я очень рад дебютировать в Формуле 1 в этом году. Это прекрасный шанс, я благодарен всем в Mercedes за веру и оказанное доверие. Я упорно работал зимой, чтобы подготовиться максимально хорошо, и теперь с нетерпением жду начала работы.

Я нацелен продолжать учиться, добиваясь стабильности и хороших результатов для команды. С нетерпением жду начала работы с Джорджем. Мы уже хорошо сработались, и это здорово – иметь поддержку того, кто тоже прошел через молодёжную программу. Он невероятно сильный гонщик, и я думаю, что вместе мы составим отличный дуэт».

Джорджу и Кими будут помогать третий пилот – Валттери Боттас и резервный пилот Фредерик Вести.

Валттери Боттас: «Я счастлив вернуться в Mercedes. Я чувствую себя здесь как дома. Приятно встретиться с бывшими коллегами, я с нетерпением жду возможности помочь команде на трассе и за её пределами.

В роли третьего пилота я буду присутствовать на каждом Гран При, оказывая поддержку и обеспечивая дополнительный контроль. Кроме того, я буду работать на базе, помогая развивать машину на симуляторе».

Фредерик Вести: «Здорово провести ещё один год в качестве резервного гонщика. Я уже несколько лет являюсь частью команды Mercedes, которая стала моей семьей. С нетерпением жду начала работы с Джорджем, Кими, Валттери, чтобы помочь с развитием машины и прогрессом команды».

Джеймс Эллисон, технический директор: «Регламент на шасси действует уже четвёртый год, поэтому уже сложно добиться значительного прироста времени на круге. В результате мы сосредоточились на тех областях, которые были нашими слабыми сторонами в прошлом году.

Наш главный приоритет состоял в том, чтобы устранить недостатки предшественницы W15 в медленных поворотах, а также избавиться от дисбаланса в температуре шин, из-за чего машина вела себя нестабильно от сессии к сессии.

В 2026-м ожидаются один из самых существенных изменений в регламенте в истории спорта. Каждой команде предстоит решить, в какой степени распределять ресурсы для работы над текущим проектом и над проектом 2026-го и последующих годов. Мы с нетерпением ждём этот вызов и работаем сообща в Брэкли и Бриксуорте, чтобы быть максимально конкурентоспособными в этом году и добиться успеха в следующем сезоне.

В этом сезоне ожесточённая борьба будет с первых гонок. На этом жизненном цикле регламента характеристики машин очень близки. Мы увидим много различных победителей. Если в прошлом году на верхнюю ступень подиума поднимались гонщики четырёх команд, то вполне возможно, что в этом сезоне их станет больше».

Технические характеристики Mercedes-AMG W16 E Performance

Шасси

Монокок: Монокок из углепластика и композитных материалов с сотовой структурой

Корпус: Кожух двигателя, боковые понтоны, днище, носовой обтекатель, передние и заднее крылья из углепластика

Кокпит: Съёмное анатомическое сиденье гонщика из углепластика, шеститочечные ремни безопасности, система HANS

Структуры безопасности: Ячейка безопасности, интегрированная с ударопрочной конструкцией и панелями, предотвращающими сквозные повреждения, передняя структура безопасности, предписанные регламентом противоударные узлы, поглощающие энергию при боковых столкновениях, встроенная задняя структура безопасности, передние и задние элементы, препятствующие повреждениям при опрокидывании машины. Изготовленная из титана система защиты головы гонщика (Halo)

Передняя подвеска: Карбоновые поперечные тяги и толкатель, взаимодействующие с пружинами и амортизаторами

Задняя подвеска: Карбоновые поперечные тяги и толкатель, взаимодействующие с внутренними пружинами и амортизаторами

Колёсные диски: BBS, кованые, из магниевого сплава

Шины: Pirelli.

Тормозная система: Карбоновые диски и накладки производства Carbone Industries, электронное управление задними тормозами brake-by-wire

Тормозные суппорты: Brembo

Рулевое управление: Реечного типа с усилителем

Рулевое колесо: Конструкция из углепластика

Электроника: Сертифицированные FIA стандартный электронный блок управления ECU и система электрики

Панель приборов: McLaren Electronic Systems (MES)

Топливная система: ATL, армированный кевларом резиновый топливный бак

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости: Petronas Tutela.

Трансмиссия

Коробка передач: 8-ступенчатая, с одной задней передачей, карбоновый корпус

Управление КПП: Секвентальное, полуавтоматическое, гидравлический привод

Сцепление: Диск из карбона

Габариты

Общая длина: Более 5000 мм

Ширина: 2000 мм

Общая высота: 970 мм

Общий вес: 800 кг

Силовая установка

Тип: Mercedes-AMG F1 M16 E Performance

Минимальный вес: 150 кг

Компоненты силовой установки: двигатель внутреннего сгорания (ICE), кинетический мотор-генератор (MGU-K), тепловой мотор-генератор (MGU-H), турбокомпрессор (TC), батарея (ES), управляющая электроника (CE)

Каждый гонщик получает на сезон четыре двигателя внутреннего сгорания, четыре турбокомпрессора, по четыре MGU-H и MGU-K, две батареи и два блока управляющей электроники

Двигатель внутреннего сгорания

Рабочий объём: 1,6 л

Число цилиндров: 6

Угол развала цилиндров: 90 градусов

Число клапанов: 24

Максимальная скорость вращения коленвала: 15000 об/мин

Максимальный массовый расход топлива: 100 кг/час на оборотах, превышающих 10500 об/мин

Топливная система: непосредственный впрыск под давлением 500 bar, один инжектор на цилиндр

Турбонагнетатель: одноступенчатый компрессор и турбина, работающая на выхлопных газах, с приводом от единого вала.

Максимальная скорость вращения турбины: 125000 об/мин.

Система рекуперации энергии (ERS)

ERS: Интегрированная гибридная система рекуперации энергии на основе мотор-генераторов

Накопитель энергии: Литий-ионные батареи, минимальный вес 20 кг в соответствии с требованиями регламента

Максимальная энергия, запасаемая батареей на одном круге: 4 МДж

Максимальное число оборотов MGU-K: 50000 об/мин

Максимальная мощность MGU-K: 120 кВт (161 л.с.)

Максимальное количество энергии, регенерируемой MGU-K: 2 МДж за круг

Максимальное количество энергии, выдаваемое мотор-генератором MGU-K: 4 МДж за круг (в течение 33,3 сек при полной мощности)

Максимальное число оборотов теплового мотор-генератора (MGU-H): 125000 об/мин

Максимальная мощность MGU-H: Не ограничена

Максимальная энергия, регенерируемая MGU-H на одном круге: Не ограничена

Максимальная энергия, выдаваемая MGU-H на одном круге: Не ограничена

Топливо: Petronas Primax

Смазочные материалы: Petronas Syntium

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