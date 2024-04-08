Хельмут Марко: Сейчас Цунода в полном порядке

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко в прошлом не раз критиковал Юки Цуноду, но сейчас доволен его прогрессом и результатами…

Хельмут Марко: «Позади четыре Гран При, в трёх из них Юки выходил в финал квалификации. Он быстр и стабилен, ошибки остались в прошлом. Он больше не выдаёт своих эмоций по радио. Сейчас Юки в полном порядке.

Посмотрим, что будет дальше. Сейчас апрель. Впереди много гонок. Мы проанализируем ситуацию с гонщиками, когда наступит летний перерыв. Мы внимательно следим за ситуацией чтобы принять верное решение. Это произойдёт ближе к концу лета».

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