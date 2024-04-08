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Футбол

Ярмоленко обошел Шацких в списке лучших бомбардиров

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко вышел на второе место в списке бомбардиров киевского клуба за годы независимости Украины.

Футболист отметился голом в матче 23 тура Украинской Премьер-лиги в ворота ЛНЗ (1:1). Этот мяч стал для него 143-м за «бело-синих».  В списке бомбардиров киевского клуба он обошел Максима Шацких, у которого 142 точных удара во всех турнирах за киевлян.

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости Украины

  1. Сергей Ребров — 163
  2. Андрей Ярмоленко — 143
  3. Максим Шацких — 142
  4. Андрей Шевченко — 124
  5. Олег Гусеев — 96
  6. Виктор Цыганков — 94
  7. Артем Милевский — 87

Также Ярмоленко сравнялся по голам с Андреем Воробеем по количеству голов в чемпионате Украины — по 105 мячей.

Топ-10 бомбардиров в истории чемпионатов Украины

  • Максим Шацких — 124
  • Сергей Ребров — 123
  • Евгений Селезнев — 117
  • Андрей Воробей — 105
  • Андрей Ярмоленко — 105
  • Жуниор Мораес — 103
  • Александр Гладкий — 98
  • Александр Гайдаш — 95
  • Марко Девич — 90
  • Сергей Мизин — 90

    • Напомним, гол Ярмоленко не помог Динамо обыграть ЛНЗ. Вингер впервые после восстановления от травмы вышел в стартовом составе.

    champion.com.ua

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