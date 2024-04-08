Ярмоленко обошел Шацких в списке лучших бомбардиров

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко вышел на второе место в списке бомбардиров киевского клуба за годы независимости Украины.

Футболист отметился голом в матче 23 тура Украинской Премьер-лиги в ворота ЛНЗ (1:1). Этот мяч стал для него 143-м за «бело-синих». В списке бомбардиров киевского клуба он обошел Максима Шацких, у которого 142 точных удара во всех турнирах за киевлян.

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости Украины

Сергей Ребров — 163 Андрей Ярмоленко — 143 Максим Шацких — 142 Андрей Шевченко — 124 Олег Гусеев — 96 Виктор Цыганков — 94 Артем Милевский — 87

Также Ярмоленко сравнялся по голам с Андреем Воробеем по количеству голов в чемпионате Украины — по 105 мячей.

Топ-10 бомбардиров в истории чемпионатов Украины

Максим Шацких — 124

Сергей Ребров — 123

Евгений Селезнев — 117

Андрей Воробей — 105

Андрей Ярмоленко — 105

Жуниор Мораес — 103

Александр Гладкий — 98

Александр Гайдаш — 95

Марко Девич — 90

Сергей Мизин — 90

Напомним, гол Ярмоленко не помог Динамо обыграть ЛНЗ. Вингер впервые после восстановления от травмы вышел в стартовом составе.

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