Ярмоленко обошел Шацких в списке лучших бомбардиров

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко вышел на второе место в списке бомбардиров киевского клуба за годы независимости Украины.
Футболист отметился голом в матче 23 тура Украинской Премьер-лиги в ворота ЛНЗ (1:1). Этот мяч стал для него 143-м за «бело-синих». В списке бомбардиров киевского клуба он обошел Максима Шацких, у которого 142 точных удара во всех турнирах за киевлян.
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Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости Украины
- Сергей Ребров — 163
- Андрей Ярмоленко — 143
- Максим Шацких — 142
- Андрей Шевченко — 124
- Олег Гусеев — 96
- Виктор Цыганков — 94
- Артем Милевский — 87
Также Ярмоленко сравнялся по голам с Андреем Воробеем по количеству голов в чемпионате Украины — по 105 мячей.
Топ-10 бомбардиров в истории чемпионатов Украины
Напомним, гол Ярмоленко не помог Динамо обыграть ЛНЗ. Вингер впервые после восстановления от травмы вышел в стартовом составе.