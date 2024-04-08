Монте-Карло. Нагал установил историческое достижение для Индии, Оже-Альяссим стал соперником Алькараса

Результаты второго игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (-) — Жауме Мунар (Испания, Q) 7:5, 6:1

Артур Фис (Франция) — Янник Ханфманн (Германия, LL) 6:0, 6:2

Алексей Попырин (Австралия) — Корентен Муте (Франция, Q) 3:6, 7:5, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лука Нарди (Италия, Q) 6:2, 6:3

Уго Умбер (Франция, 14) — Федерико Кория (Аргентина, Q) 4:6, 6:1, 6:2

Алехандро Табило (Чили) — Кристофер О’Коннелл (Австралия, Q) 6:3, 6:4

Себастьян Офнер (Австрия) — Даниэль Эванс (Великобритания) 6:1, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Ласло Джере (Сербия) 6:3, 3:2 отказ

Карен Хачанов (-, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания) 7:5, 7:6(3)

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия, LL) 6:2, 7:6(3)

Сумит Нагал (Индия, Q) — Маттео Арнальди (Италия) 5:7, 6:2, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 9) — Валентен Вашеро (Монако, WC) 7:5, 6:2

19 летний Артур Фис стал самым молодым французом, одержавшим победу в матче на «Мастерсе» в Монте-Карло, со времен Ришара Гаске в 2005 году, который тогда победил Роджера Федерера. Следующим соперником Фиса будет итальянец Лоренцо Музетти.

Двукратный чемпион турнира в Монте-Карло Стефанос Циципас одержал свою четвертую победу в четвертом очном поединке против Ласло Джере. Далее греческий теннисист сыграет с победителем пары Николас Ярри — Томас Мартин Этчеверри.

Феликс Оже-Альяссим второй раз в карьере выиграл свой стартовый матч на «Мастерсе» в Монте-Карло. Следующим соперником канадца станет вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Оже-Альяссим лидирует в их очном противостоянии (3-2), проиграв при этом два последних поединка. Теннисисты впервые сыграют друг с другом на грунте.

Сумит Нагал стал первым представителем Индии, выигравшим матч в основной сетке турнира в Монте-Карло и первым, кому удалось выиграть матч на «Мастерсе» на грунте. Во втором раунде индийский теннисист сыграет против седьмой ракетки мира Хольгера Руне, которому уступил в прошлом году в матче Кубка Дэвиса. Для Нагаля это будет пятая попытка одержать первую победу в матче против игрока топ-10.

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