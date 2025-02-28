Мерида. Наварро встретится с действующей чемпионкой в 1/4 финала, Шрамкова победила третью сеяную

На турнире WTA 500 в Мексике завершились матчи второго круга



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эмма Наварро (США, 1) – Петра Мартич (Хорватия, Q) 6:1, 6:2

Зейнеп Сёнмез (Турция, WC) – Магда Линетт (Польша) 6:3, 3:1 (отказ)

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) – Франческа Джонс (Великобритания, Q) 3:6, 6:3, 3:4 (отказ)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 3) 7:6(8), 6:3

Эмма Наварро вышла вперёд в счёте личных противостояний с Петрой Мартич (2-1). За место в полуфинале американка будет бороться с прошлогодней чемпионкой Зейнеп Сёнмез, которую уже обыгрывала в предыдущем сезоне на Ролан Гаррос.

Ребекка Шрамкова (№40 WTA) одержала пятую в карьере победу над теннисисткой из топ-20 рейтинга, в том числе вторую в этом сезоне. В этом месяце словачка была сильнее Мирры Андреевой в Дубае. Свой первый четвертьфинал на турнире WTA 500 Шрамкова проведёт против Эмилианы Аранго, для которой это также будет крупнейший четвертьфинал в Туре.

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