Рейтинг WBO в супертяжелом весе возглавил австралийский боксер

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастис Хуни

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших в супертяжелом весе – его возглавил перспективный австралиец Джастис Хуни, который владеет титулом WBO Global.

Боксер одержал 12 побед на профессиональном ринге (семь – нокаутом), и не потерпел ни единого поражения. Его позиция позволяет в ближайшем будущем претендовать на титул чемпиона мира.

В тройку сильнейших по версии WBO вошли еще два непобежденных боксера из Британии – Мозес Итаума (11–0, 9 КО) занял второе место, а Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) разместился на третьей позиции.

Во Всемирной боксерской организации есть два чемпиона – полноценным титулом владеет украинец Александр Усик, временный пояс находится в руках новозеландца Джозефа Паркера.

Стоит отметить, что ранее рейтинг возглавлял китаец Чжан Чжилей, но он был нокаутирован 22 февраля в Эр-Рияде и опустился на четвертое место.

Рейтинг WBO в супертяжелом весе (февраль 2025)

sport.ua