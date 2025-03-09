Ига Швёнтек – о предстоящем матче против Даяны Ястремской: “Важно понимать, как она выглядит именно сейчас. На этом и сосредоточимся”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала предстоящий поединок третьего круга на турнире в Индиан-Уэллс, в котором она сыграет против украинки Даяны Ястремской



Сегодня, в матче второго раунда Ига Швёнтек обыграла Каролин Гарсию, а Даяна Ястремская победила Онс Жабер. Теннисистки играли друг с другом две недели назад в Дубае и тогда победу в двух сетах одержала полька.

– Вы недавно играли против Даяны Ястремской. Ждёте ли чего-то другого здесь? Будете ли по-особому готовиться, учитывая, что только что встречались с ней на харде?

– Честно говоря, я ничего конкретного не жду. Игроки, выходя против меня, могут показать невероятный теннис, а могут сыграть хуже обычного. Никогда не знаешь, чего ожидать от соперницы, потому что против меня многие играют раскрепощённо и без давления.

Я стараюсь не перегружать себя мыслями об этом. Мой подход и настрой перед матчем всегда примерно одинаковы. Конечно, я подготовлюсь тактически, Вим [Фиссет] проанализирует её игру здесь, потому что важно понимать, как она выглядит именно сейчас. На этом и сосредоточимся.



btu.org.ua