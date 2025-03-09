Раздельное решение. Украинец Хегай уступил американцу в главном бою вечера

Getty Images/Global Images Ukraine. Джоэт Гонсалес

В ночь на 9 марта на арене «Thunder Studios» в Лонг-Бич (США) состоялось шоу бокса от промоутерской компании Top Rank и платформы ProBox TV.

В главном поединке встретились представители полулегкого веса (до 57,2 кг) – украинец Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО) и американец Джоэт Гонсалес (26–4, 15 КО).

Хегай отдал центр ринга, не форсирует события, однако постоянно прессингует соперника. Много двигается на ногах, пытается навязать ближний бой, работает по корпусу. Гонсалес пользуется преимуществом в габаритах, отстреливается с дальней дистанции.

Украинец успешно защищается, взрывается в контратаках. Оба часто клинчуют, пытаются сбить ритм друг друга. Небольшое преимущество на стороне Хегая, который бьет чаще и точнее, однако по-прежнему ведет бой осторожно и не лезет в бездумные атаки.

Постепенно темп боя становится выше – боксеры выбрасывают большее количество ударов, но опасных попаданий пока немного. Оба соперника успешно защищаются. В пятом раунде с Арнольда снимают балл – рефери считает, что тот слишком часто и опасно идет вперед с низко опущенной головой.

Гонсалес пошел вперед в шестой 3-минутке, неплохо попал боковым. Пытался перехватить инициативу. Хегай много комбинирует, подключает апперкот – на лице американца появляется рассечение.

Седьмой раунд. Украинец пропускает, из носа течет кровь. Соперник продолжает развивать атаку, легко сближается, работает сериями – Арнольду приходится много клинчевать и двигаться на ногах. Постепенно Гонсалес начинает менять ход поединка в свою пользу.

Ближе к концовке боя усталость сказывается на действиях боксеров – много сумбура и промахов. Американец инициирует зрелищные размены, украинец отвечает в контратаках. Оба часто спасаются в клинче. Гонг сигнализирует об окончании десятого раунда, а вместе с ним и всего поединка. Судьи зафиксировали победу Гонсалеса раздельным решением.

Джоэт Гонсалес (США) – Арнольд Хегай (Украина) – SD 10 (96–93, 94–95, 97–92)

sport.ua