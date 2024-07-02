Экс-чемпион мира возмутился решением забрать титул у Усика и отдать Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери жестко раскритиковал Международную боксерскую федерацию (IBF), которая приняла решение отдать титул Александра Усика британцу Даниелю Дюбуа.

«Я бы понял это решение, если бы Хргович одолел Дюбуа, ведь он долгое время был обязательным претендентом. Дюбуа до этого проиграл Усику, поэтому как можно было у него отобрать титул и сделать Даниэля новым чемпионом, в этом вообще нет смысла. Для меня стать чемпионом – значит победить бывшего обладателя титула, а не просто завладеть вакантным поясом», – сказал Алгиери.

Реванш Усик – Фьюри изначально не был санкционирован IBF, из-за чего титул должен был стать вакантным. Позже было решено сделать Даниеля Дюбуа полноценным чемпионом, который 21 сентября в бою с Энтони Джошуа будет защищать титул.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь.

sport.ua