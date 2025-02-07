Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Опубликовано промо к предстоящему поединку

X. Беринчик – Дэвис

В ночь на 14 февраля в Нью-Йорке (США) состоится титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг) – в ринге встретятся чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО, Украина) и американский претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО).

Накануне этого противостояния промоутерская компания Top Rank опубликовала промо к предстоящему бою, где собрала лучшие моменты в карьере каждого боксера, а также их цитаты.

Беринчик завоевал титул 18 марта прошлого года, когда одолел мексиканца Эмануэля Наваррете раздельным решением судей. Для украинца предстоящий бой станет дебютной защитой титула.

Дэвис последний раз выходил на ринг в ноябре 2024 – уже во втором раунде нокаутировал опытного аргентинца Густаво Лемоса.

ВИДЕО. Промо поединка Денис Беринчик – Кейшон Дэвис от Top Rank

sport.ua